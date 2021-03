Czwartek 11 marca 2021 Denovo będzie walczyć z oszustami na PS5

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Reinhard Blaukovitsch z Denovo ogłosił, że firma nawiązała bliską współpracę z Sony. Na jej mocy deweloperzy tworzący gry na platformę Play Station będą mogli implementować w swoich tytułach rozwiązania zapobiegające oszustwom. Będą one dostępne w ramach programu PlayStation 5 Tools and Middleware, którego zadaniem jest piętnowanie graczy działających nieczysto i instalujących nieautoryzowane oprogramowanie modyfikujące rozgrywkę. Chodzi np. o popularne boty automatycznie namierzające przeciwników czy zmieniające sposób wyświetlania sceny. Jest to prawdziwe utrapienie, szczególnie w grach nastawionych na rozgrywkę wieloosobową, gdzie oszuści potrafią całkowicie zrujnować przyjemność z gry.



Jeśli chodzi o Denovo, to firma ma bardzo duże doświadczenie w kwestii zabezpieczania gier przed ich modyfikowaniem i kopiowaniem, a jej systemy DRM przez lata skutecznie redukowały skalę piractwa na PCtach. Oczywiście również one nie są idealne i z biegiem czasu były łamane, ale za każdym razem firma szybko reagowała udostępniając nową, jeszcze lepszą ich wersję. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dostępne na PS5 rozwiązania będą co najmniej tak dobre jak zabezpieczenia antypirackie Denovo.







