Czwartek 11 marca 2021 Wargame: Red Dragon i Surviving Mars za darmo na Epic Game Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:15 W tym tygodniu Epic oferuje nam dwie darmowe gry, które można już było wcześniej zdobyć w ramach innych zestawów. Jeszcze dziś, do godziny 17:00 możemy przypisać do swojego konta grę Wargame: Red Dragon, a później jej miejsce zajmie Surviving Mars. Pierwsza z nich, czyli Wargame Red Dragon, to strategia czasu rzeczywistego skupiająca się na działaniach wojennych prowadzonych na współczesnym polu walki. Tym razem jesteśmy rzucani w rejon Azji Wschodniej, gdzie przyjdzie nam wziąć udział w fikcyjnym konflikcie pomiędzy Australią, Nową Zelandią, Koreą Północną i Południową, Japonią, oraz Chinami. Akcja gry toczy się w okresie pomiędzy 1975 a 1991 rokiem, a rdzeniem rozgrywki jest tryb strategiczny z mapą świata podzieloną na konkretne regiony.



To tutaj będziemy podejmować kluczowe decyzje mające wpływ na sytuację geopolityczną tej części świata.



Nadal ogromną rolę pełni oczywiście tryb bitwy, który został gruntownie przebudowany i teraz pozwala na koncentrację większej ilości bardziej różnorodnych wojsk. Zmieniły się też mechaniki związane z kluczowymi budowlami, oraz rola lotnictwa. Względem poprzedników dodano również opcją zwalniania i przyspieszania upływu czasu, co sprawia, że rozgrywka jest płynniejsza.





Surviving Mars to z kolei gra przygotowana przez studio Haemimont Games, twórców Tropiko 5 i wydana przez nie mniej znaną w branży firmę Paradox Interactive. Od strony technicznej mamy do czynienia z symulatorem kolonii w którym naszym głównym zadaniem jest rozbudowa i zarządzanie wirtualnym miastem położonym na powierzchni czerwonej planety. Gra jest bardzo rozbudowana i może się pochwalić prostą, ale ładną grafiką. Zebrała też pozytywne recenzje zarówno w środowisku graczy jak i recenzentów.



Obie pozycje można przypisać do swojego konta przechodząc pod TEN link.









