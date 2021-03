Czwartek 11 marca 2021 MSI promuje swoje laptopy dla graczy jako idealne do kopania kryptowalut

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Producenci sprzętu dla graczy zazwyczaj albo ignorują problem kopania kryptowalut udając, że ten nie istnieje, albo z nim walczą. No a przynajmniej udają, że coś robią. Kryje się za tym zwykłe wyrachowanie – nikt nie chce podpaść klientom, którzy w związku z obecnym boomem na kryptowaluty mają spory problem by kupić upragnioną kartę graficzną lub komputer w nią wyposażony. Ostatnio jeden z nich postanowił się jednak nie dawno wyłamać, rezygnując z niepisanej umowy niedrażnienia graczy i otwarcie zaczął promować swój sprzęt jako idealny dla tzw. górników. Mowa o firmie MSI, która na swojej stronie chwali się wydajnością modelu GE76 Raider z GeForce RTX 3080 (Max-P) w kopaniu kryptowalut.



MSI zauważa, że jej laptop sprawdza się w tym zadaniu równie dobrze, co komputer z desktopowym RTXem 3070. W przygotowanym na potrzeby reklamy testu wykorzystano aplikację NiceHash korzystającą z algorytmu DaggerHashimoto, a badany laptop osiągnął w niej wynik na poziomie 52,8 MH/s. Dla porównania desktopowy RTX 3070 zdobył tu 52,9 MH/s, a więc w zasadzie tyle samo.



Cała sytuacja budzi spory niesmak mimo, że w sumie nie powinien nas dziwić fakt iż MSI walczy o potencjalnych klientów wszelkimi dostępnymi sposobami. Ostatecznie żadne pieniądze „nie śmierdzą”. Pytanie tylko jak odbiorą tę promocję tradycyjni klienci i czy przypadkiem straty wizerunkowe nie będą poważniejsze niż doraźny zysk zdobyty na sprzedaży sprzętu górnikom. Tym bardziej, że Ci pewnie i tak wiedzą które laptopy opłaca się im kupować i nie potrzebują do tego dodatkowej reklamy.









