Czwartek 11 marca 2021 Chińscy moderzy przełamali zabezpieczenia antygórnicze Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:46 Duże zainteresowanie ze strony środowisk kopiących kryptowaluty kartami graficznymi skłoniła Nvidię do wprowadzenia nowej serii akceleratorów dedykowanych górnikom. Jednocześnie producent postanowił zablokować wydobywanie cyfrowej waluty na tradycyjnych kartach z rodziny GeForce poprzez prosty trick zaszyty w BIOSie i sterownikach. Gdy tylko użytkownik uruchomi aplikację do kopania wydajność karty jest zmniejszana o połowę, co przekreśla jej użyteczność w tym zastosowaniu. Nvidia jest z tego rozwiązania bardzo dumna i nie raz przekonywała, że jest to bardzo solidne zabezpieczenie.



Niedawno okazało się, że nie do końca jest tak, jak mówią zieloni i raptem po kliku dniach obecności modelu GeForce RTX 3060 na rynku pojawiła się modyfikacja obchodząca rzeczone zabezpieczenie. Po jej aplikacji wydajność wspomnianej karty w kopaniu Ethernum wzrasta z 20-25 MH/s do 40-45 MH/s. Trzeba przyznać, że szybko poszło.







