Czwartek 11 marca 2021 Ponad 50% procesorów sprzedawanych przez Puget Systems ma logo AMD

Autor: Wedelek | źródło: Puget Systems | 15:10 Firma Puget Systems, zajmująca się sprzedażą niestandardowych konfiguracji komputerowych opublikowała na swoim blogu ciekawy wykres dotyczący wykorzystywanych procesorów. Okazuje się, większość ich komputerów ma już zainstalowane procesory firmy AMD. Żeby było ciekawiej, to jeszcze rok temu niemal 90% sprzedawanych laptopów, desktopów i serwerów miało CPU od Intela, a od 2015 do 2018 ich udział wynosił prawie 100%. Ba, przez pewien czas Puget Systems w ogóle nie miał w ofercie konfiguracji z procesorami czerwonych, bo te się po prostu nie sprzedawały. Sytuacja zmieniła się diametralnie pod koniec 2019 roku gdy sprzedaż sprzętu z procesorami AMD poszybowała w górę, detronizując na przełomie roku Intela, którego udział po raz pierwszy spadł poniżej 50%.



Dla AMD jest to historyczny sukces i mimo iż nie odzwierciedla udziału w rynku globalnym, to wyraźnie pokazuje trend, który dla producenta z Sunnyvale jest od trzech lat bardzo pozytywny.







