Radeon RX 6700 XT wolniejszy od RTXa 3060Ti?

Piątek 12 marca 2021

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:15 Znany fanom nowych technologii użytkownik Twittera o pseudonimie Tum_APISAK opublikował na swoim koncie wyniki wydajności zapowiedzianego na 18 marca Radeona RX 6700 XT. Nowa karta czerwonych w teście OpenCL wbudowanym w Geekbencha zdobyła 102,831pkt, co plasuje ją pomiędzy RTX 3060 od którego jest o 6% szybsza, oraz RTX 3060Ti, do którego traci 17%. Dla porównania w tym samym benchmarku RTX 3070 uzyskuje wynik średnio o 31% lepszy od RX 6700 XT. Test został przeprowadzony na komputerze wyposażonym w Ryzena 7 3700X oraz 32GB pamięci RAM.



Radeon RX6700XT to karta bazująca na architekturze RDNA2 i wyposażona w GPU składający się z 40 bloków CU pracujących z zegarem do 2424MHz, 96MB pamięci Infinity Cache oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6. Oficjalny jej debiut zaplanowano na 18 marca, a sugerowana cena detaliczna ma wynosić $479.







