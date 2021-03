Piątek 12 marca 2021 Microsoft dodaje do GamePassa gry od Zenimaxa. Niebawem do usługi mogą też trafić produkcje Ubisoftu

Autor: Wedelek | źródło: własne | 05:45 Zazwyczaj na TPC nie poruszamy kwestii gier dodawanych do Game Passa, bo też nasz portal nie traktuje o grach, a o sprzęcie. Tym razem zrobimy jednak wyjątek, bo najnowsze rozszerzenie katalogu dostępnych tytułów jest związane z przejęciem Zenimaxa, o czym kilkukrotnie na przestrzeni miesięcy pisaliśmy. Microsoft, któremu udało się położyć rękę na całej masie ważnych IP postanowił hurtowo dodać do usługi te z nich, których w Game Passie jeszcze nie było (albo były, ale zostały usunięte). Pełną ich listę załączam na samym końcu tego newsa. Wcześniej jednak chcę poruszyć kwestię dwóch plotek, które krążą po sieci. Pierwsza z nich dotyczy ewentualnego przejęcia firmy Sega, z którą Microsoft ponoć prowadzi od jakiegoś czasu poważne rozmowy.



Skąd takie przypuszczenia? Otóż część osób słusznie zauważa, że ostatnio gry Japończyków coraz częściej pojawiają się w GamePassie. Chodzi przede wszystkim o serię Yakuza, której wszystkie części poza najnowszą trafiły ostatnio do abonamentu MSa. Podobno ma to być oznaka zbliżenia obu firm, co ma doprowadzić ostatecznie do przejęcia całej Segi przez giganta z Redmond. Zwolennicy tej tezy przypominają, że spora część gier Zenimaxa jeszcze przed ogłoszeniem przejęcia też trafiła wcześniej do GamePassa. W przypadku niebieskich miało by być podobnie.





Inna plotka mówi o tym, że GamePass niebawem zostanie wzbogacony o gry z abonamentu Ubisoft+. Miałoby to działać na podobnej zasadzie co w przypadku EA Play, a to z kolei oznaczałoby darmowy dostęp do nieco starszych tytułów tego producenta, takich jak np. Assasins Creed Odysey. Biorąc pod uwagę to jak mocno rozwija się Game Pass i jak szybko zdobywa nowych użytkowników jest to bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że plotka ta powraca do nas po raz kolejny – wcześniej też się mówiło o podobnym ruchu. Zresztą, skoro Google udało się dogadać z Ubisoftem, to czemu MSowi miało by się to nie udać.



Na koniec obiecana lista tytułów od Zenimaxa dostępnych w usłudze (niektóre z pozycji były już dostępne w ramach GamePass):

Dishonored Definitive Edition (Konsola, PC, XCloud)



Dishonored 2 (Konsola, PC, XCloud)



Doom (1993) (Konsola, PC, XCloud)



Doom II (Konsola, PC, XCloud)



Doom 3 (Konsola, PC, XCloud)



Doom 64 (Konsola, PC, XCloud)



Doom Eternal (Konsola, PC, XCloud)



The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsola, PC)



The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsola, PC)



The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsola, PC, XCloud)



The Elder Scrolls Online (XCloud, Konsola)



The Evil Within (Konsola, PC, XCloud)



Fallout 4 (Konsola, PC, XCloud)



Fallout 76 (Konsola, PC, XCloud)



Fallout: New Vegas (Konsola)



Prey (Konsola, PC, XCloud)



Rage 2 (Konsola, PC, XCloud)



Wolfenstein: The New Order (Konsola, PC, XCloud)



Wolfenstein: The Old Blood (Konsola, PC, XCloud)



Wolfenstein: Youngblood (Konsola, PC, XCloud)







