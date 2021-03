Piątek 12 marca 2021 Qualcomm nie nadąża z produkcją procesorów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 17:27 (3) Pandemia koronawirusa w połączeniu z katastrofalnymi mrozami w Teksasie i suszą na Tajwanie sprawiła, że zaczyna brakować kluczowych komponentów do produkcji smartfonów. Kłopoty logistyczne i przestój w fabrykach wywołany przerwami w dostawie energii oraz zbyt niskim poziomem wody najmocniej dotknęły firmę Qualcomm. Ta nie jest w stanie zaspokoić potrzeb swoich partnerów dostarczając na rynek mnie układów scalonych niże ten potrzebuje. Najbardziej jest to widoczne w przypadku tańszych chipów, ale niedobory Snapdragonów 888 też są dla producentów smartfonów bolesne. Wyraźnie mówią o tym Samsung i Xiaomi, które są jednymi z większych klientów amerykańskiego giganta.



Nowy CEO Qualcomma - Cristiano Amon twierdzi, że problemy ze zbyt niską podażą uda się rozwiązać w drugiej połowie roku, ale niezależni eksperci wcale nie są tego pewni wskazując, że może się to udać dopiero w 2022 roku. Niestety oznacza to dalszy wzrost cen już i tak drogich smartfonów, których zakup może być niebawem utrudniony.



Mediatek trochę karze sobie czekać ale co się odwlecze to nie uciecze. (autor: Mario1978 | data: 12/03/21 | godz.: 19:33 )

Takie słowa padły już prędzej i jeszcze padną bo są nie pierwszy raz używane przez wielu użytkowników ale zawsze były na czasie.

Mediatek 2000, na którego trzeba poczekać do końca roku a na początku przyszłego zobaczymy pierwsze Smartfony oparte na nim. Mam tylko nadzieję, że będzie tam A79, Mali G79, który nadrabia zaległości chociażby we wsparciu w Ray Tracing na Smartfony. Do tego czasu trzeba poczekać ale dopiero od połowy tego roku może się polepszyć w kolejnych zmianach na lepsze. Samsung i jego nowy Exynos z RDNA od AMD będzie pierwszym objawem dobrych zmian. Z Huawei byłoby ciekawiej jakby USA nie przestraszyło się jak ta firma jest 'Niebezpieczna' dla ich całek gospodarki nie z powodu 'Zagrożenia Bezpieczeństwa' ale z powodu innowacji jakie wykazują od lat a więc przez to musieli być w tej grze 'Not Fair Play' ściągnięci z rynku Smartfonów i nie tylko. Ale Chiny same przełamią bariery, które przeszkadzają im w rozwoju dlatego lepiej współpracować z Chinami niż iść pod Gilotynę jaką stworzyło USA.





@Mario1987 (autor: bmiluch | data: 14/03/21 | godz.: 09:47 )

kim jesteś?

pracujesz dla Chin jako Internetowy troll, czy jesteś po prostu naiwny?

czy np. zdajesz sobie sprawę z zachowania Chin na morzu południowochińskim

Chinom nie zależy na świetlanej przyszłości świata, są w głównej mierze zainteresowane świetlaną przyszłością Chin

jeżeli odbędzie to kosztem innych państw - Chinom to zupełnie nie przeszkadza





Mario1978 (autor: Matheo | data: 14/03/21 | godz.: 16:14 )

Z Chinami się nie współpracuje, Chiny trzeba zwalczać.





