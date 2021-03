Piątek 12 marca 2021 Qualcomm nie nadąża z produkcją procesorów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 17:27 Pandemia koronawirusa w połączeniu z katastrofalnymi mrozami w Teksasie i suszą na Tajwanie sprawiła, że zaczyna brakować kluczowych komponentów do produkcji smartfonów. Kłopoty logistyczne i przestój w fabrykach wywołany przerwami w dostawie energii oraz zbyt niskim poziomem wody najmocniej dotknęły firmę Qualcomm. Ta nie jest w stanie zaspokoić potrzeb swoich partnerów dostarczając na rynek mnie układów scalonych niże ten potrzebuje. Najbardziej jest to widoczne w przypadku tańszych chipów, ale niedobory Snapdragonów 888 też są dla producentów smartfonów bolesne. Wyraźnie mówią o tym Samsung i Xiaomi, które są jednymi z większych klientów amerykańskiego giganta.



Nowy CEO Qualcomma - Cristiano Amon twierdzi, że problemy ze zbyt niską podażą uda się rozwiązać w drugiej połowie roku, ale niezależni eksperci wcale nie są tego pewni wskazując, że może się to udać dopiero w 2022 roku. Niestety oznacza to dalszy wzrost cen już i tak drogich smartfonów, których zakup może być niebawem utrudniony.



