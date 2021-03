Poniedziałek 15 marca 2021 Rynek kart graficznych czeka znaczny wzrost

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:17 (2) Według analityków z Valuates, rynek kart i układów graficznych czeka w najbliższych latach znaczny wzrost. Analitycy stwierdzają, że o ile lącznie wydatki na karty i układy graficzne poniesione łącznie przez odbiorców indywidualnych, firmy, instytucje i korporacje w 2019 roku wyniosły 19,75 mld USD, to w 2027 roku wzrosną one ponad 10-krotnie, wynosząc około 200 mld USD. Wzrost ten będzie wynikiem zarówno wzrostu dostaw, jak i niestety wzrostu cen kart i układów graficznych, a średniorocznie nakłady na zakup GPU w skali globalnej mają rosnąć o 33,6 procent. To dobra wiadomość dla producetów, ale gorsza dla odbiorców.



Zdaniem analityków z Valuates popyt na GPU będzie w nabliższych latach silnie napędzany przez kilka czynników, wśród nich znajduje się wydobywanie kryptowalut, rozwój rynku sztucznej i wirtualnej rzeczywistości (AR i VR), czy też szybka adopcja obliczeń opartycha na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji - znajdą one zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, absorbując akceleratory niezbędne do wykonywania tych obliczeń.



powolne gotowanie żaby (autor: Mario2k | data: 15/03/21 | godz.: 12:23 )

Żabą jesteśmy my , przygotowują nas do ostrego strzyżenia naszych portfeli. RTX 4080 w cenie 1500euro na starcie to jest ich plan na 2022 rok,



luz (autor: ghs | data: 15/03/21 | godz.: 12:30 )

intel wchodzi z ofertą, shitcoin lada moment stanie się passe przez swoją energożerność więc prognozy na 7 lat wprzód to jak te na kilkaset lat wprzód Nostradamusa



