Poniedziałek 15 marca 2021 Zdjęcie rdzenia procesorów Intel Rocket Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 10:46 Obecna 10 generacja procesorów Core od Intela, czyli procesory o nazwie kodowej Comet-Lake S ze swoim liderem Core i9-10900K na czele, debiutowały w maju 2020 roku. W poczekalni czekają jednak już ich następcy w postaci procesorów Rocket Lake-S, czyli Core 11. generacji, których oficjalny debiut odbędzie się jeszcze dzisiaj. Nowe CPU otrzymały rdzenie Cypress Cove z kilkanaście % wyższym wskaźnikiem IPC, oraz ulepszony IGP oparty o architkturę XE i zapewniajacy o około 50% leposzą wydajność. Niestety Rocket Lake-S są nadal wytwarzane w 14nm litografii, co ma pewne konsekwencje.



Poza poborem energii i liczbą wydzialanego ciepła, jedną z nich jest rozmiar rdzenia krzemowego nowych procesorów.



W sieci własnie pojawiło się zdjęcie Core i9-11900K ze zdjętą osłoną termiczną. Rdzeń krzemowy Rocket Lake-S ma podobną długość do rdzenia Comet-Lake S, ale jest zauważalnie szerszy. Zmierzona powierzchnia to około 270 mm2, podczas gdy rdzeń dotychczasowych procesorów Comet-Lake-S zajmował 206 mm2, i to pomimo obecności dwóch rdzeni więcej.







