Poniedziałek 15 marca 2021 Ryzen 5 5300G, czyli najszybszy czterordzeniowiec w historii

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:05 Dotychczas najnowszymi dostępnymi w sprzedaży monolitycznymi procesorami AMD dla desktopów były procesory z serii Ryzen 4000, będące pochodną mobilnych Ryzenów z serii Renoir. W chwili obecnej zaczynają być one zastępowane przez nosze modele o nazwie kodowej Cezanne, wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 3 z 19% wyższym wskaźnikiem IPC. Najszybszym z nich jest obecnie Ryzen 7 Pro 5750G, wyposażony w 8 rdzeni taktowanych zegarem do 4,65 GHz. AMD planuje też słabsze modele z tej serii, a jednym z nich ma być 4-rdzeniowy Ryzen 5 5300G.



W sieci właśnie pojawiło się kilka testów wydajności tego CPU. Procesor taktowany zegarem bazowym 3,5 GHz (z nieustalona wartością taktowania Turbo) przetesowano w Cinebench R15, CPU-Z i Battlefield 4.



Nowy Ryzen 5 5300G zostawia w tyle swoich 4-rdzeniowych poprzedników z architekturą ZEN2, czyli modele Ryzen 3 3300X i Ryzen 3 4350G, jak również Core i3-10100. Wynik uzyskany w teście wielowątkowym Cinebench R15 to z kolei 1117 punktów, czyli o prawie 20 procent więcej niż uzyskują Core i7-7700K i Ryzen 3 4350G.



Szkoda tylko, że w dobie ograniczonych zdolności produkcyjnych istnieje tylko niewielka szansza na szybki debiut tych procesorów na rynku DIY.







