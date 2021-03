Wtorek 16 marca 2021 Radeon RX 6700 XT w pierwszych niezależnych testach

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:36 Drugiego marca firma AMD zaprezentowała swoją kolejną kartę graficzną opartą o najnowszą architekturę RDNA 2. Jest to model Radeon RX 6700 XT, pierwszy z serii RX 6000 bazujący na mniejszym rdzeniu krzemowym niż dotychczasowe Radeony RX serii 6800 i 6900. Karta posiada 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą oraz chip Navi 22 z 96MB pamięci Infinity Cache i 40 blokami CU (2560 procesorów strumieniowych), odznaczajacy się bardzo wysokim taktowaniem (Boots do 2581 MHz), Sugerowana cena na poziomie 479 USD, o 20 dolarów niższa niż GeForce RTX 3070 sugeruje, że pod względem wydajności Radeon RX 6700 XT powinien deptać po piętach konkurentowi od Nvidia.



O tym przekonamy się już za 2 dni, czyli 18 marca, kiedy pojawią się oficjalne recencje. Nim to nastąpi można zapoznać się z pierwszymi niezależnyni wynikami testów wydajności, jakie już pojawiły się w sieci.



To za sprawą karty Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+, która została przetesotowana w benchmarkach z serii 3DMark oraz w benchmarku wbudowanym w grę Ashes of The Singularity.



W Ashes of The Singularity nowy model oferował od 26 procent lepszą wydajność niż Radeon RX 5700XT (w rozdzielczości 1080p) po 36 procent lepszą wydajnosć w rozdzielczości 4K. W przypadku testów 3D Mark FireStrike i 3D Mark Time Spy, uśredniona przewaga Radeona RX 6700XT nad swoim poprzednikiem to 33,4%.





Co ciekawe, inaczej jest w przypadku wydobywania kryptowalut, gdzie Radeon RX 6700 XT oferuje wydajność około 43 MH/s - o około 20 procent niższą niż Radeon RX 5700 XT.



