Wtorek 16 marca 2021 Oficjalna premiera procesorów Ryzen PRO 5000 dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:47 Najnowsze procesory AMD ze zintegrowaną grafiką, czyli chipy APU o nazwie kodowej Cezanne z rdzeniami ZEN3 są już od 2 miesięcy dostępne w wersjach dla konsumenckich komputerów przenośnych. Terasz przyszła pora na ich wersje dedykowane dla laptopów klasy korporacyjnej, czyli wersje PRO. Nowa seria składa się z 3 modeli z TDP 15W. Są to: Ryzen 7 Pro 5850U (8 rdzeni), Ryzen 5 Pro 5650U (6 rdzeni) i Ryzen 3 Pro 5450U (4 rdzenie). W odróżnieniu od zwykłych Ryzenów, wersje PRO mają aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.



Procesory mają też nieco niższe taktowanie w celu dodatkowego zapasu stabilności, oraz gwarancję dłuższej dostępności w kanałach sprzedaży.



Zdaniem AMD, flagowy Ryzen 7 PRO 5850U:

- ma 8 rdzeni „Zen 3” i 16 wątków dzięki czemu zapewnia do 57% wyższą wydajność wielowątkową niż najlepszy model konkurencji,

- pozwala działać laptopom na baterii do 17,5 godziny.



AMD zapowiada szeroką dostępność laptopów biznesowych z procesorami Ryzen PRO 5000 już w 2. kwartale tego roku, a do końca tego roku liczba modeli ma się jeszcze potroić.







