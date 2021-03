Wtorek 16 marca 2021 Intel Core 11. generacji - oficjalna prezentacja i ceny

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:32 Intel oficjalnie zaprezentował dziś swoje najnowsze desktopowe procesory Core 11. generacji. Są to modele o nazwie kodwej Rocket Lake-S, o których wiadomo już dość dużo. Przypomnijmy, że procesory posiadają 8 rdzeni x86 wykonanych w architekturze Cypress Cove, których wskaźnik IPC ma być do 19 procent (w zależności od zastosowania) wyższy niż rdzeni Skylake stosowanych w procesorach Core od 6 do 10. generacji. Zmienił się także zintegrowany układ graficzny, którym jest Intel XE z 32 jednostkami wykonawczymi. Niestety całość jest nadal wytwarzana w 14nm litografii.



Nowe CPU będą dostępne w sprzedaży od 30 marca, i wtedy też poznamy ich oficjalne niezależne testy.

Pierwsza, przedpremierowa recenzja opublikowana przez uznany portal AnandTech (link do niej tutajwskazuje, że Rocket Lake-S raczej nie zaoferują takiego wzrosru wydajności względem Comet Lake-S, jaki przyniosły ostatnie procesory Ryzen serii 5000 w porównaniu do ich poprzedników. Co gorsza, w efekcie wzrostu opóźnień pamięci podręcznych w ilości fps generowanych w grach nowe modele wypadły podobnie do poprzedników i słabiej niż najnowsze Ryzeny.



W oczekiwaniu na więcej recenzji możemy zapoznać się z oficjalnymi cenami nowych procesorów. W skrócie można o nich stwierdzić, że modele Core i5 z 6 rdzeniami zostały wycenione dość dobrze. Niestety ceny wersje 8 rdzeniowe (Core i7 oraz Core i9) są w większości wyżśze niż procesorów dotychczasowej 10. generacji.



Dla przykładu flagowy Core i9-11900K wyceniono na 539 USD, czyli o ponad 50 dolarów więcej aniżeli 10-rdzeniowy Core i9-10900K, i tylko 10 dolarów mniej niż 12-rdzeniowy Ryzen 9 5900X.



Cena Core i7-10700K to natomiast 399 USD, czyli około 30 dolarów więcej niż i7-10700K. Najtańszy 8 rdzeniowec, Core i7-11700F wycenionio na 298 USD, czyli tyle samo ile dotychczas kosztował Core i7-10700F. Ciekawiej wyglądają ceny Core i5 z 6 rdzeniami, które zawierają się w przedziale od 157 do 262 USD.



Nowym procesorom towarzyszom też nowe wersje Core i3 i Pentium Gold, które bazują na rdzeniach Comet Lake Refresh, a szczegóły przedstawiają poniższe tabele.





(kliknij, aby powiększyć)



