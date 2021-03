Środa 17 marca 2021 Cena Bitcoina osiągnęła wartość 60 tysięcy dolarów

Autor: Zbyszek | 20:32 Bitcoin kolejny raz pobił rekord swojej wartości. Od dłuższego czasu wartość najpopularniejszej cyfrowej waluty kontynuowała trend wzrostowy, który w ostatnim czasie nabierał coraz szybszego tempa. Cena Bitcoina przekroczyła właśnie kolejną barierę 60000 USD, i to w niecały miesiąc po tym, gdy cena BTC po raz pierwszy przekroczyła 50000 USD. Warto dodać, że to zaledwie 3 lata i 3 miesiące po tym, kiedy po raz pierwszy Bitcoin osiągnął cenę 10000 USD. Jeszcze bardziej szokujące jest porównanie do sytuacji z końca 2016 roku, kiedy cena Bitcoina nie przekraczała 1000 dolarów.



Pomimo przewidywań ekonomistów nazywających cyfrową walutę bańską spekulacyjną i już od dłuższego czasu wieszczących nagły spadek jej wartości, Bitcoin systematycznie zwiększa swoją wartość.



W chwili obecnej trudno jest przewidywać, jak potoczą się dalsze notowania Bitcoina. Wzroście wartości waluty niewątpliwie sprzyja m.in. to, że pozostaje ona poza kontrolą ze strony bankierów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.