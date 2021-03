Środa 17 marca 2021 Nadchodzi wzrost cen pamięci NAND Flash i dysków SSD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:04 Według analityków z TrendForce globalny popyt na różnego rodzaju elektronikę konsumencką zaczyna mieć wpływ na ceny pamięci NAND Flash, a tym samym dysków SSD. O ile po 2020 roku wciąż kontynuowany jest lekki spadek cen pamięci DRAM, to ceny pamięci NAND Flash zaczęły rosnąć. Efektem tego jest oczywiści duży popyt, który ma wpływ na kształtowanie się cen. Zdaniem TrendForce, od 2. kwartału ceny kontraktowe na pamięci NAND Flash w ujęciu do ceny z poprzedniego kwartału będą rosnąć.



Ceny powinny wzrosnąć o 3-8 procent w 2. kwartale, a następnie o 5-10 procent w 3. kwartale i 4. kwartale, co oznacza, że na koniec tego roku ceny pamięci NAND Flash mogą być o 15-25% wyższe niż obecnie. To niestety wprost przełoży się na ceny dysków SSD.



