Środa 17 marca 2021 Radeon RX 6700 XT - oficjalna premiera i wyniki testów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:16 Dziś odbyła sie oficjlana premiera najnowszej kart graficznej od AMD. Jest nią model Radeon RX 6700 XT, wyposażony w układ Navi 22 z 2560 procesorami strumieniowymi oraz 12 GB pamięci GDDR6 16 Gbps (przepustowość 384 GB/s). Chip zawiera 17,2 mld. tranzystorów umieszczonych na powierzchni 336 mm2, i ma 40 bloków Compute Units, czyli połowę tego ile posiada chip Navi 21. Poza 2560 procesorami strumieniowymi przekłada się to na 160 jednostek TMU, 40 jednostek RT i 64 jednostek ROP. Jednostki obliczeniowe uzupełnia 192-bitowy interfejs pamięci GDDR6 z 96 MB pamięci Infinity Cache.



Taktowanie układu graficznego wynosi typowo 2424 MHz i do 2581 MHz z Boost. Wskaźnik TGP (Total Graphics Power) określający maksymalne zużycie energii przez chip graficzny wynosi 186W, a wskaźnik (Total Board Power) określający zużycie energii przez całką kartę wynosi 230W.



Według testów, Radeon RX 6700XT jest średnio o kilka procent szybszy od GeForce RTX 3060 Ti, oraz o kilka procent wolniejszy od GeForce RTX 3070. W porównaniu do Radeona RX 5700 XT wydajność jest wyższa o około 30 procent. Po włączeniu RayTracingu karta prezentuje się słabiej na tle konkurentów z Nvidia - wydajność spada wówczas o 10-15 procent poniżej tego, co oferuje GeForce RTX 3060 Ti.



Radeon RX 6700XT ma sugerowaną cenę 479 USD, ale z powodu słabej dostępności obecnie trudno liczyć, że zakup będzie możliwy w tej cenie.









