AMD nie będzie ograniczać wydajności wydobywania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:01 (1) Nie tak dawno Nvidia wprowadziła serię kart CMP dedykowaną do wydobywania kryptowalut, oraz jednocześnie zapowiedziała, że każdy nowo wydany GeForce będzie miał o połowę ograniczoną szybkość obliczania haszy podczas wydobywania krytpowalut. Takie ograniczenie ma już wydany pod koniec lutego GeForce RTX 3060, i pomimo, że wydobywcy kryptowalut z chin poinformowali, że udało się je obejść, to ten krok Nvidia należy pochwalić. Swój głos w sprawie zabrała także firma AMD, która jak sie okazuje nie planuje ograniczać wydajności wydobywania kryptowalut na kartach Radeon.



Zdaniem AMD gracze są najważniejszymi konsumentami kart graficznych Radeon, jednak AMD nie będzie sztucznie ograniczać wydajnosci żadnego obciążenia uruchamianago na tych kartach. Dotyczy to też szybkość obliczania haszy.



K O M E N T A R Z E

tylko (autor: Markizy | data: 19/03/21 | godz.: 17:30 )

co z tego że zieloni wprowadzili ograniczenia jak pierwszym sterownikiem je ściągnęli. A to oznacza żę już dla żadnej karty to zabezpieczenie nie działa bo będą wiedzieli jak je obejść.



Dodatkowo dotyczyło ono podobno tylko Windowsa, niezależne sterowniki dla linuksa nie miały się przejmować takimi głupotami.



Z drugiej strony przy obecnych systemach działania botów i wykupowaniem kart bezpośrednio od producentów trudno cokolwiek zrobić aby skierować większą ilość kart do graczy.



