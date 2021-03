Piątek 19 marca 2021 Na odpowiedź AMD na Nvidia DLSS poczekamy trochę dłuzej

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:30 Wraz z listopadową premierą pierwszych kart opartych o architekturę RDNA, czyli modeli z serii Radeon RX 6800 i 6900, firma AMD zapowiedziała w przyszłosci wprowadzenie dla nich funkcji FidelityFX Super Resolution. Ma to być rozwiązanie konkurencyjne dla techniki Nvidia DLSS, która polega na renderowaniu gry w niżśzej rozdzielczości (np. Full HD) a następnie zmiany rozdzielczości (upscalingu) do wyższej (np. 4K) za pomocą jednostek dedykowanych do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. W rezultacie GPU zużywa znacznie mniej zasobów niż normalnie, lub generuje więcej FPS.



Według pierwszych nieoficjalnych informacji, nowe sterowniki dla użytkowników Radeonów dodające funkcję FidelityFX Super Resolution dla kart z architekturą RDNA 2 miały być wydane pod koniec marca.



Niestety tak się nie stanie, a na debiut FidelityFX Super Resolution poczekamy trochę dłużej. AMD zapewnia jednak, że nastąpi to na pewno w tym roku.







