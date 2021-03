Piątek 19 marca 2021 TrendForce: do wakacji średnie ceny pamięci DRAM wzrosną o 20 procent

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:24 Według analityków z TrendForce drugi kwartał tego roku przyniesienie wyraźny, około 20 procentowy wzrost cen pamięci DRAM. Wzrost ma być wywołany przez dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest wzrastające zapotrzebowanie na pamięci wywołane m.in. ostatnią falą popularności wydobywania kryptowalut. Ponadto ceny będą wzrastać wskutek zaczynającej się migracji producentów z pamięci DDR3 do pamięci DDR5. Pamięci DDR3 nadal występują w wielu używanych jeszcze starszych komputerach i różnych innych urządzeniach, które mogą być modernizowane przez użytkowników, ale te przypadki stają się coraz rzadsze.



W efekcie wskutek coraz mniejszego zapotrzebowania producenci zmniejszają produkcję DDR3 - np. Samsung niedawno zdecydował o zmniejszeniu produkcji pamięci DDR3, i zamiast 60 000 wafli z kostkami DDR3 będzie produkował zaledwie 20 000 wafli miesięcznie. Na podobne kroki decydują się też pozostali producenci, jednocześnie zwiększając ich ceny aby zrównoważyć koszty stałe.



Zwolniona w ten sposób część mocy na liniach produkcyjnych ma być przeznaczona na pokrycie dodatkowego zapotrzebowania na DDR4 lub uruchomienie produkcji pamięci DDR5. Rozpoczęcie wytwarzania DDR5 też wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, np. w celu opracowania masek fotolitograficznych.



W efekcie, zdaniem TrendForce, do końca 2. kwartału ceny pamięci DRAM wzrosną średnio o 20 procent - przy czym wzrost będzie mniejszy w przypadku modułów DDR4, a większy w przypadku pamięci DDR3.



