Niebawem premiera mobilnych Radeonów RX 6000M

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Najnowsze sterowniki od AMD ujawniły istnieje nowych, jeszcze nie wydanych modeli kart graficznych tego producenta. Świadczą o tym dodane niedawno warianty C3 układów Navi 22, które współistnieją z C0, C1 i C5. Trzy ostatnie odmiany są już na rynku i są powiązane z desktopowymi modelami Radeonów RX 6xxx, natomiast C3 to wersja mobilna, która trafi do Radeonów RX 6xxxM. Jej specyfikacja nie jest znana, ale spekuluje się, że mobilne Radeony mają mieć bardzo podobną specyfikację jak wersje desktopowe, przy czym będą pracować z niższymi zegarami. To by oznaczało, że Radeon RX 6800M może mieć 2560 procesorów strumieniowych, 40 jednostek RT i 96MB pamięci Infinity Cache.



Są to jednak tylko domysły. Jeśli plotki się spełnią, to linia mobilnych Radeonów może wyglądać tak:



0x73DF:0xC3 = AMD Radeon RX 6800M. pic.twitter.com/W3L2CtGljh — 遠坂小町@Komachi (@KOMACHI_ENSAKA) March 19, 2021







