Tak będą wyglądać nowe NUCi serii 11 w wersji Compute Element

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Miniaturowe komputery z serii NUC Extreme doczekają się w tym roku sporej aktualizacji, przynoszącej duży wzrost wydajności. Jedenasta generacja wprowadzi na salony mobilne procesory Tiger Lake, które w jednej z wersji mają być montowane w dość nietypowy sposób, bo na płytce PCB przypominającej wyglądem kartę graficzną. Jest ona dedykowana małym obudowom o pojemności 5L i posiada własne zasilanie 8-pin. W sumie do wyboru będą dostępne co najmniej trzy jej warianty – z procesorami z serii: Core i5-11xxxH, Core i7-11xxxH oraz Core i9-11xxxH. Ich specyfikacja nie jest znana, ale biorąc pod uwagę, że mobilna seria i9 oferuje 8-rdzeni i 16-wątków oraz 24MB pamięci cache z pewnością mocy nam nie zabraknie.



Jeśli chodzi o IGP, to przecieki sugerują, że najmocniejszy NUC otrzyma układ zbudowany z 32 jednostek EU (256SP) pracujących z zegarem 1500MHz.



Tak zaprojektowana karta będzie sprzedawana pod nazwą Compute Element (nazwa kodowa Driver Bay”) i zaoferuje wsparcie dla dwukanałowych pamięci RAM typu SO-DIMM DDR4-3200MHz, maksymalnie trzech nośników w formacie M.2, pamięci Optane oraz modułów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej w postaci WiFi 6 + Bluetooth 5 na karcie AX210. Do tego należy dodać obsługę portów HDMI 2.0b, USB 3.1 Gen 2, dwóch Thunderboltów 4, oraz do trzech wyświetlaczy 4K.



Na koniec warto dodać, że ta nowatorska koncepcja po raz pierwszy ujrzała światło dzienne przy okazji premiery 9-tej generacji NUCów. Podobnie jak wtedy tak i teraz do sprzedaży mają trafić nie tylko karty z serii Compute Element, ale i bardziej tradycyjne konstrukcje. Ich premiera jest spodziewana w połowie roku.





Po lewej wersja stara, po prawej nowa





