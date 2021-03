Poniedziałek 22 marca 2021 Cherry prezentuje nowe modele przełączników dla laptopów

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:28 Cherry, czyli producent wysokiej jakości przełączników, zaprezentował światu swój najnowszy produkt dedykowany laptopom ze średniej i wysokiej półki cenowej. Model MX Ultra Low Profile jest skierowany do graczy i osób dużo piszących na klawiaturze, a więc ceniących sobie zarówno szybki czas reakcji jak i wrażenia płynące z wciśnięcia klawisza. Te mają zapewnić wysokiej jakości materiały zapewniające należytą precyzję i charakterystyczny klik przełącznika mechanicznego. Producent informuje, że wykrycie wciśnięcia następuje po pokonaniu przez klawisz 1mm, na co potrzeba siły 45cN, a jego pełne dociśnięcie następuje na wysokości 1,8mm, po przyłożeniu siły 65cN.



Podobno dzięki charakterystycznej budowie powrót przełącznika do punktu zero ma być bardzo szybki, co dla wielu osób może być kluczowe. Zaletą nowego modelu ma być też jego duża wytrzymałość (min. 15mln wciśnięć), niewielkie rozmiary (3,5mm szerokości) oraz przystosowanie do montażu oświetlenia LED, które ma być rozprowadzane w sposób równomierny.







Pierwszymi laptopami, które wykorzystają opisywane przełączniki od Cherry będą modele Alienware m15 R4 oraz m17 R4. Warto przy tym odnotować, że w tym przypadku dopłata za lepszą klawiaturę ma wynosić $150, a więc niemało. Zwłaszcza, że same laptopy w wersji bazowej też do tanich nie należą - ich ceny zaczynają się od $1799 (15-cali) i $1899 (17-cali).







