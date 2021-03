Poniedziałek 22 marca 2021 Nowe informacje o Navi 23

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:44 Jeden z użytkowników Twittera o pseudonimie @KittyYYuko podzielił się z nami nowymi przeciekami dotyczącymi nowego układu graficznego od AMD zbudowanego na bazie architektury RDNA2. Jest nim Navi 23 (nazwa kodowa Dimgrey), a więc wersja dedykowana słabszym, desktopowym akceleratorom od czerwonych, przeznaczonym głównie dla mniej wymagających graczy. Mowa o osobach, dla których docelową rozdzielczością jest 1080p. Nowy GPU ma mieć maksymalnie 32 jednostki CU (Compute Units), co daje nam 2048 procesorów strumieniowych, 64MB pamięci Infinity Cache oraz kontroler pamięci RAM typu GDDR6 16Gb/s z interfejsem 128-bit, który ma być łączony z kośćmi o maksymalnej pojemności 8GB.



W porównaniu do Navi 22 mamy zatem o 1/4 mniej procesorów strumieniowych i o 1/3 mniej pamięci Cache oraz RAMu. Dzięki tym cięciom powierzchnia Navi 23 stopniała o 100mm2 do poziomu około 236 mm2, a to oznacza dużo większy uzysk i niższe koszty produkcji.



Premiera pierwszych kart zbudowanych w oparciu o opisywany układ graficzny ma mieć miejsce w kwietniu, a TOPowe modele mają kosztować około 384 dolarów.



Cezanne Desktop APU

~June



Dimgray Cavefish GPU



~1440p < RTX 3060 < 1080p

~April

~CNY 2,499

~32 Compute Units

~About 236 mm2

~64MB Infinity Cache

~128-bit 16Gbps GDDR6 with 8GB VRAM — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) March 18, 2021







