Poniedziałek 22 marca 2021 Nvidia ponosi cenę usługi GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:59 Wysokie ceny podzespołów do produkcji kart graficznych i rosnąca popularność usług streamingu gier skłoniła Nvidię do podniesienia cen usługi GeForce NOW. W wyniku zmian dotychczas istniejący plan Founders w cenie $4,99 miesięcznie został zastąpiony przez Priority, za którego trzeba zapłacić $9,99 miesięcznie lub $100 rocznie. Nvidia zapowiedziała przy tym, że osoby opłacające do tej pory plan Founders otrzymają specjalną zniżkę i w ich przypadku cena pozostanie na dotychczasowym poziomie, to jest $5/mc. Plan Priority podobnie jak wersja Founders oferuje nieograniczone czasowo sesje, obsługę technologii RTX i DLSS oraz priorytet w dostępie do serwerów.



Wersja bezpłatna niestety jest pod tym względem mocno okrojona, co zresztą nie powinno nikogo dziwić. To w końcu raczej demo technologii niż faktyczny produkt. Wraz z wprowadzeniem nowych planów Nvidia zapowiedziała spore usprawnienie usługi, która doczeka się między innymi wsparcia dla technologii V-Sync oraz de-jitter, która ma redukować opóźnienia na słabszych łączach.



Przypominam przy tym, że w ramach abonamentu nie otrzymujemy żadnych gier – te musimy kupić sobie sami.







