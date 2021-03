Czwartek 25 marca 2021 Kolejne, darmowe gry od Epic Games: The Fall i Creature in the well

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Do godziny 17:00 każdy z Was może przypisać do swojego konta w serwisie Epic Game Store niewielką, ale bardzo ciekawą i innowacyjną grę o nazwie The Fall. Wcielamy się w niej w ARID, sztuczną inteligencją zainstalowaną w kombinezonie bojowym mark-7, której zadaniem jest uratowanie życia umieszczonego w nim, nieprzytomnego pilota. W trakcie gry przemierzamy pochłonięte w ciemności lokacje na tajemniczej, nieprzychylnej graczowi planecie. Rozgrywka opiera się przede wszystkim na eksploracji zastanego świata, walce z przeciwnikami oraz oczywiście na rozwiązywaniu prostych łamigłówek.



Z uwagi na fakt, że sterujemy poczynaniami SI będziemy też ograniczeni pewnymi regułami, które utrudnią nam życie na równi z wrogami i pułapkami.







Osoby preferujące gry akcji może z kolei zainteresować gra Creature in the Well, która po 17-tej zastąpi miejsce The Fall. Wcielamy się w niej w robota typu BOT-C, który musi dotrzeć do dawno wyłączonej elektrowni na środku pustyni, a następnie ją uruchomić. Tylko w ten sposób będzie można uratować miasto Mirage przed nadciągającą burzą piaskową. Problem w tym, że elektrowni strzeże tajemnicza istota, która wyraźnie nie życzy sobie towarzystwa i jak nietrudno sobie wyobrazić będzie nam ona utrudniać wykonanie zadania.



Świat gry jest przedstawiony w rzucie izometrycznym, a starcia odbywają się na arenach przypominających stoły do pinballa. Poszczególne elementy będziemy niszczyć za pomocą kul energii odbijanych za pomocą dzierżonego przez protagonistę miecza. Mamy więc do czynienia z połączeniem gry typu hack-n-slash i pinbala właśnie.



Obie gry można przypisać do swojego konta po odwiedzeniu tej strony.







