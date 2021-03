Poniedziałek 22 marca 2021 Alder Lake-S zaoferuje do 20% więcej mocy z jednego wątku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:14 VideoCardZ dotarł do niepublikowanych slajdów przygotowanych przez pracowników Intela, które prezentują zalety kolejnej generacji procesorów tego producenta o kodowej nazwie Alder Lake-S. Układy tego typu mają być pierwszymi desktopowymi procesorami niebieskich zbudowanymi w oparciu o proces 10nm SuperFin. Ponadto Chipzilla wykorzysta tu koncepcję zapożyczoną z ARMów, łącząc ze sobą do ośmiu rdzeni x86 Golden Cove z maksymalnie ośmioma rdzeniami x86 Gracemont. Te pierwsze oferują wysoką wydajność, drugie mają być energooszczędne. Taki mix pozwoli wg. Intela na uzyskanie ponad 2x większej wydajności w trybie wielowątkowymi i do 20% w trybie jednowątkowym (w porównaniu do Rocket Lake-S).



Brzmi rewelacyjnie, przy czym trzeba mieć na uwadze, że podane wartości to najlepszy możliwy scenariusz i w praktyce w większości zastosowań zobaczymy z pewnością niższy wzrost. Poza tym ten 20% skok wydajności to tak naprawdę sumaryczny zysk uzyskany nie tylko poprzez wyższy IPC, ale też nowy kontroler pamięci typu DDR5 i zegary z jakimi pracuje dany egzemplarz. W tym ostatnim przypadku mówimy nie tylko o ich wysokości, ale i czasie w jakim są utrzymywane. Biorąc to wszystko pod uwagę może się okazać, że w przypadku słabszych modeli wcale nie jest aż tak różowo.



Wracając jednak do samych procesorów, to te mają też wspierać PCI-Express 5.0 i 4.0 (16+4 linie), Thunderbolta 4, WiFi 6E, pamięci typu DDR4-3200MHz, DDR5-4800MHz, a także LPDDR4 i 5. Jeśli chodzi o IGP, to zostaniemy przy układzie opartym o Gen 12, ale za to dostaniemy nowy DMI (Direct Media Interface) w wersji 4, a także zupełnie nowy chipset serii 600. Do tego dochodzi oczywiście nowa podstawkę LGA 1700, która dla odmiany ma z nami zostać na dłużej. Sam chipset nie oferuje zbyt wielu nowości, ale przynajmniej zwiększa ilość linii PCI-Express 3.0/4.0. O ile? Tego na razie nie wiadomo.







