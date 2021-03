Poniedziałek 22 marca 2021 Cypress Cove ma niższe IPC niż Zen 3

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 17:38 Już przed premierą serii Rocket Lake-S po sieci krążyły nieoficjalne testy wersji inżynierskich które wskazywały, że nowe CPU od Intela będą sumarycznie wydajniejsze od układów AMD, ale tylko dzięki wyższemu zegarowi bazowemu. Jeden z azjatyckich recenzentów, który ma już dostęp do sklepowej wersji Core i9 11900K postanowił sprawdzić czy faktycznie IPC Zen 3 jest wyższe niż Cypress Cove. W tym celu ustawił zegar bazowy kilku modeli Core iX 10-tej i 11-tej generacji oraz Ryzena 9 5950X na 4GHz, a następnie wyłączył większość z rdzeni, tak, by aktywne były tylko cztery z nich. Przygotowane w ten sposób platformy zostały poddane testom w Cinebench R15, R20 i R23, a także w benchmarku wbudowanym w CPU-Z.



Wynika z nich, że zegar w zegar pojedynczy wątek Zen 3 jest o około 6-10% mocniejszy od tego w Cypress Cove, a nowa architektura mimo, że znacznie wydajniejsza od poprzedniej nadal nie może się pod tym względem równać z rozwiązaniami czerwonych. Tym samym mamy potwierdzenie, że AMD nadal może się poszczycić najwyższym wskaźnikiem IPC na rynku desktopowych CPU, co jest nie lada wyczynem. Inna sprawa, że z uwagi na niższy zegar bazowy w wielu testach TOPowe procesory AMD nadal przegrają z układami Intela 11 generacji i to się raczej szybko nie zmieni.







