Wtorek 23 marca 2021 Apple musi zapłacić w Brazylii karę za brak ładowarki w zestawie

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Wraz z premierą modelu iPhone 12 Apple przestało dodawać do swoich telefonów ładowarki. Firma Tima Cooka argumentowało to tym, że praktycznie każdy ma już co najmniej jedną ładowarkę w domu i dodawanie kolejnej jest niepotrzebne. Miałoby na tym cierpieć środowisko naturalne, a o to Apple troszczy się jak mało która firma. Zwłaszcza w momencie, gdy da się na tym zaoszczędzić. Taka postawa nie spodobała się brazylijskiej agencji ochrony praw konsumenta o nazwie Procon-SP, która nałożyła na Apple karę w wysokości 2 milionów dolarów. Jednocześnie jej władze wyraźnie zaznaczyły, że producent ma zacząć dodawać do nowych modeli brakującą ładowarkę jeśli nie chce płacić kolejnych kar.



Oczywiście jak zwykle od grzywny można się odwoływać i Apple zapewne tak właśnie zrobi. Zwłaszcza, że wyrok w tej sprawie może stanowić swoisty precedens, a to dla firmy Tima Cooka może być bardzo niekorzystne. Nie tylko zresztą dla nich. Inni producenci szybko podchwycili pomysł i też zaczynają stosować podobną retorykę upatrując w ładowarkach źródła oszczędności, a tym samym też są na bakier z brazylijskim prawem.



A Wy jak uważacie? Producenci powinni dodawać ładowarki do smartfonów, czy niekoniecznie?



