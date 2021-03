Wtorek 23 marca 2021 Acer padł ofiarą ataku typu ransomware

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:14 Portal Bleeping Computers donosi o ataku ransomware na firmę Acer, która w wyniku działania grupy REvil straciła dostęp do wielu kluczowych zasobów. Podobno atakiem zostały objęte tylko niektóre serwery niepowiązane bezpośrednio z działem produkcji sprzętu, ale dla firmy jest to i tak ogromny cios. Z udostępnionych przez samych przestępców informacji dowiadujemy się, że grupa prowadzi aktualnie negocjacje z jednym z pracownikiem Acera i nie jest zadowolona z ich przebiegu. Atakujący domagają się zapłaty okupu w wysokości 50 milionów dolarów, który ma zostać przekazany w formie kryptowaluty Monero. Jeśli wysunięte żądania nie zostaną spełnione do 28 marca, to kwota ta się podwoi do $100 milionów.



Wiadomo też, że REvil oferowali na początku Acerowi 20% zniżki, jeśli firma szybko zapłaci okup, ale azjatycki koncern się na to nie zdecydował.







