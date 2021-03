Wtorek 23 marca 2021 Sztuczna wtyczka HDMI wystarczy by oszukać zabezpieczenie Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:29 Po prezentacji kart graficznych z serii CMP producent zapowiedział wprowadzenie do zwykłych kart z rodziny GeForce mechanizmu blokującego ich użycie w zadaniach związanych z tzw. kopaniem kryptowalut. Programowe ograniczenie wprowadzono zarówno do BIOSu karty jak i do sterowników, a sama Nvidia chwaliła się, że jego obejście będzie trudne i w praktyce niemożliwe. Nawet jeśli nieuczciwi użytkownicy spróbują podmienić jeden z tych elementów na taki, który nie będzie posiadać przysłowiowego kagańca, to zadziała inne, dodatkowe zabezpieczenie. To jednak nie powstrzymało „górników”, którzy szybko zauważyli, że karta przy uruchomieniu sprawdza, czy jest podłączona do monitora.



Jeśli tak, to odpala się w sposób normalny, a jeśli ekran nie zostanie wykryty, to przechodzi w tryb ograniczonej wydajności. Ponieważ większość konfiguracji górników nie posiada monitorów mogłoby to stanowić pewną trudność. Mogłoby, gdyby nie fakt, że dość łatwo można wejść w posiadanie przejściówki, która symuluje podłączenie monitora ze złączem HDMI. Jej koszt to około $5, a kupić można ją bez problemu na większości portali aukcyjnych.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.