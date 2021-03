Wtorek 23 marca 2021 Nvidia przekształci A100 w kolejny akcelerator z serii CMP

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 17:10 (1) Według użytkownika Twittera kryjącego się pod pseudonimem kopite7kimi Nvidia niebawem wprowadzi do oferty jeszcze jedną kartę z serii CMP (Cryptocurrency Mining Processor), dedykowaną dla tzw. koparek kryptowalut. Będzie nią model CMP 220HX, czyli rebranding dedykowanej centrom baz danych karty A100 bazującej na GPU GA100 (architektura Amperee). Opisywany układ składa się z 6912 procesorów CUDA, 432 jednostek TMU/Tensor oraz 40MB pamięci podręcznej L2 i jest połączony z 40GB pamięci typu HBM2e za pomocą interfejsu o szerokości 5120-bit, który zapewnia teoretyczną przepustowość na poziomie 1555GB/s.



To ma wystarczyć na uzyskanie wydajności w kopaniu Ethernum na poziomie 210MH/s. To dwukrotnie więcej niż w przypadku RTX 3090 i więcej niż osiągają cztery RTXy 3060. Przy tym model A100 wykazuje się wysoką sprawnością energetyczną, jest chłodzony pasywnie przez dużych rozmiarów radiator i nie ma wyjść wideo, więc nie wymaga przeróbek. Problemem jest natomiast jego cena. Podobno w przypadku wersji CMP ma być ona wyraźnie niższa, ale $3000 które ponoć ma krzyknąć za niego Nvidia może zabić sens jej zakupu.







K O M E N T A R Z E

Zabić sens zakupu? (autor: MatiZ | data: 23/03/21 | godz.: 17:20 )

3080 poniżej 10k pln ciężko dostać, a to kopie ponad dwa razy więcej

z resztą i tak, nie widziałem żadnej cmp w sklepie



