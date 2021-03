Środa 24 marca 2021 Sony odcina PSP, Vitę i PS3 od PSStore

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Sony zdecydowało się na zakończenie w tym roku wsparcia dla starszych konsol z rodziny PlayStation i odcięcie im dostępu do sklepu PSStore. Według The Gamer PlayStation 3 i PSP zostaną odcięte od usługi giganta 2 lipca, a użytkownicy PS Vita będą mogli łączyć się z serwerami do 27 sierpnia. Po zakończeniu wsparcia użytkownicy wymienionych sprzętów nie będą już mogli zalogować się do PS Store i pobierać z nich żadnej zawartości ani tym bardziej kupować nowych gier i DLC. W praktyce oznacza to więc cyfrową śmierć tych konsol i symboliczny koniec pewnej ery. Jeśli chodzi o PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro to te konsole będą wspierane nadal i mają dostawać nowe gry jeszcze przez co najmniej 1,5 roku.



PlayStation 3 było przez Sony wspierane w sumie przez 13 lat, a w przypadku PSP i Vity wynosiło ono odpowiednio 16 i 9 lat.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.