Środa 24 marca 2021 Nowy Switch z ekranem OLED i wsparciem dla DLSS

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:29 Bloomberg twierdzi, że już niebawem Nintendo wprowadzi do oferty nową wersję konsoli Switch wyposażoną w mocniejszy SoC od Nvidii oraz większy ekran. Ten ma urosnąć z obecnych 6.2-cala (LCD, 720p) do 7-cali i zostać wykonany w technologii OLED. Spekuluje się, że może on mieć natywną rozdzielczość 1080p, a sama kieszonsolka ma wspierać ekrany o rozdzielczości nawet 4K. Aby zapewnić dostateczną ilość mocy obliczeniowej Nintendo wykorzysta zupełnie nowy chip z dużo mocniejszymi rdzeniami ARM i GPU na bazie architektury Turing/Amperee, oferujący wsparcie dla technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling).



SoC ma też korzystać z szybszych RAMów – mówi się o zastosowaniu LPDDR4X lub LPDDR5. Podobno sugerowana cena detaliczna mocniejszego Switcha będzie oscylować w okolicach $399.



Dla kontrastu aktualnie Switch korzysta z układu Tegra X1 z czterema rdzeniami Cortex-A57 i GPU z serii Maxwell, który oferuje 256 procesorów CUDA.







