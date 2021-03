Środa 24 marca 2021 Microsoft jest zainteresowany przejęciem Discorda

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:43 (1) Według Bloomberga Microsoft jest zainteresowany przejęciem Discorda i oferuje jego właścicielom ponad 10 milionów dolarów. Z jednej strony jest to suma większa niż jego orientacyjna wycena wynosząca $7 milionów, a z drugiej strony Salesforce zapłacił niedawno za konkurencyjnego Slacka prawie 3x tyle ( $27,7 miliona). Dla giganta z Redmond pozyskanie Discorda byłoby niezwykle lukratywne. Zwłaszcza, że z komunikatora korzystają przede wszystkim gracze, więc można by go było zintegrować nie tylko z Teamsem ale i z usługami skupionymi wokół marki Xbox.



Sam Discord może się pochwalić sporą bazą użytkowników przekraczającą 300 milionów kont, z czego 140mln jest co miesiąc aktywnych. To czyni go jednym z najpopularniejszych komunikatorów tego typu dostępnych na rynku. Sam Discord jest w podstawowej wersji darmowy, a za dodatkowe funkcje trzeba zapłacić około $10.







K O M E N T A R Z E

po takiej plocie (autor: Wyrzym | data: 24/03/21 | godz.: 06:48 )

to sporo ludzi juz zacznie sie przyzwyczajac do nowego komunikatora, bo jesli to dojdzie do skutku to py py discord :]



