Środa 24 marca 2021 Intel Meteor Lake-S będzie mieć budowę modułową

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:18 Podczas niedawnej konferencji o nazwie Unleashed Intel poruszył kwestię przyszłych procesorów dla komputerów klasy desktop potwierdzając, że w przyszłym roku na rynek trafi Alder Lake-S, później dostaniemy Raptor Lake-S, a w 2023 roku na scenę wkroczy Meteor Lake-S. Ten ostatni ma być zbudowany z chipletów, co upodobni go do rozwiązań od AMD, a ponadto ma korzystać z zalet technologii Foveros. To z kolei oznacza budowę warstwową, znaną chociażby z Lakefieldów. Procesory Meteor Lake-S będą też pierwszymi, desktopowymi układami niebieskich, wytwarzanymi w litografii 7nm, którą Intel nazwał ulepszonym SuperFin.



Jeśli chodzi o wewnętrzną budowę, to spodziewamy się mixu rdzeni x86 Redwood Cove i Next Mont z układem IGP Gen 12.7 oraz kontrolerami DDR5 i PCI-Express 5.0. Całość ma być kompatybilna z podstawką LGA1700, a pierwsze wersje testowe mają być gotowe jeszcze w pierwszej połowie roku.



We are moving rapidly through 7nm process maturity, with a simplified process and increased EUV. The compute tile for Meteor Lake, a breakthrough 2023 client processor, will tape in next quarter. https://t.co/lY5fO1aYAJ pic.twitter.com/WzkJL0gPRw — Intel News (@intelnews) March 23, 2021





