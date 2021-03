Środa 24 marca 2021 Intel potwierdza, że będzie produkować procesory u TSMC

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:20 Podczas imprezy Intel Unleashed: Engineering the Future gigant z Santa Clara poruszył temat niewystarczającej podaży procesorów, przedstawiając przy tym rozwiązanie tego problemu. Jest nim przeniesienie części produkcji do fabryk koncernu TSMC, który ma użyczyć Chipzilli swoich linii produkcyjnych. Z opublikowanych informacji wynika, że pierwsze układy wytworzone przez tajwańskiego giganta trafią w nasze ręce w 2023 roku i będą nimi najprawdopodobniej chipy z rodziny Meteor Lake. Te jak wiadomo mają być wytwarzane w litografii 7nm, przy czym do tej pory cały czas mowa była o procesie Chipzilli. Co w przypadku TSMC? Otóż nie wiadomo dokładnie, choć temu jak wiadomo ma odpowiadać 5nm od TSMC.



Bez względu na to, z której litografii skorzysta ostatecznie Intel będzie to z pewnością bardzo ciekawa sytuacja. Zwłaszcza, że niebiescy do tej pory zawsze trzymali się swoich Fabów. A przynajmniej jeśli chodzi o procesory.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.