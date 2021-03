Czwartek 25 marca 2021 Premiera Xeonów W-1300 już „za rogiem”

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Użytkownik Twittera o pseudonimie Komachi Ensaka twierdzi, że Intel niebawem doda do swojego portfolio kilka nowych Xeonów z rodziny W-1300. Są to jednostki zbudowane w oparciu o desktopowe CPU Rocket Lake-S, a więc wyposażone w rdzenie x86 Cypress Cove i kompatybilne z podstawką LGA1200 oraz chipsetami Z490, W480 i H470. W sumie do sprzedaży mają trafić trzy modele z 8-rdzeniami i 16-wątkami, a także 16MB pamięci podręcznej L3 i dwie jednostki 6-rdzeniowe/12-wątkowe z 12MB pamięci L3. Wersje 8-rdzeniowe będą nosić symbole: W-1370 (2,9GHz, TDP 80W), W-1390 (2,8GHz, TDP 80W) i W-1390T (1,5GHz, TDP 35W), a 6-rdzeniowe W-1350P (4GHz, TDP 125W) i W-1350 (3,3GHz, 80W).



Pełną ich listę znajdziecie poniżej:







