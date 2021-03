Czwartek 25 marca 2021 Intel chwali się układem Ponte Vecchio

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Kolejnym produktem, który mieliśmy okazję zobaczyć podczas niedawnej konferencji Intela był układ Ponte Vecchio, czyli akcelerator bazujący na architekturze Xe i stworzony z myślą o centrach baz danych. Prezentowane przez Pata Gelsingera monstrum zostało zaprojektowane przez zespół Rajy Koduriego, który na jednym PCB ulokował aż 47 bloków grupujących w sobie po kilkanaście jednostek EU. Do ich budowy wykorzystano ponad 100 miliardów tranzystorów i w sumie siedem różnych technologii, w tym umożliwiającego budowę warstwowych chipów Foverosa. Intel deklaruje, że jeden taki układ ma wydajność przekraczającą 1 PETAFLOPS, a jego pierwszym, komercyjnym zastosowaniem będzie superkomputer Aurora.



Ten ma oferować wydajność na poziomie 1 exaFLOPSa. Ponoć docelowo będzie można połączyć nawet tysiąc GPU Ponte Vecchio za pomocą interfejsu XEMF (XE Memory Fabric), a wszystkie te układy będą w stanie wymieniać ze sobą dane korzystając ze współdzielonej pamięci cache, która dzięki Foverosowi (krótsze ścieżki) ma pracować z bardzo niskimi opóźnieniami.



Peta-flops in your palm. An ambitious dream. @intel silicon engineers along with our packaging alchemists made it come true in just 2 years! @pgelsinger's infectious energy for technology is a great accelerant for our march onwards to bring this magic to a cloud near you pic.twitter.com/C4LMuNrY2F — Raja Koduri (@Rajaontheedge) March 24, 2021





