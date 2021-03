Czwartek 25 marca 2021 Intel rozbuduje swoje Faby i będzie produkować chipy dla innych firm

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:42 Nowy CEO Intela, Pat Gelsinger zaprowadził prawdziwą rewolucję. Kierowana przez niego firma nie tylko zdecydowała się na produkcję procesorów u konkurencyjnego TSMC, ale tez sama będzie działać na podobnych zasadach, oferując dostęp do własnych Fabów innym podmiotom. Takim, jak na przykład Apple, które mogłoby produkować u niebieskich niektóre chipy dla Maców. Może niekoniecznie mowa o procesorach Mx, które raczej będą wytwarzane w niższych litografiach niż te, które ma do zaoferowania Intel, ale inne? Czemu by nie? Potencjalnie może nawet dojść do sytuacji, w której Chipzilla będzie wytwarzać jakieś chipy np. dla AMD.



Kto by pomyślał, że dożyjemy takich czasów? Na pewno za panowania poprzednich CEO byłoby to nie do pomyślenia.



Pat Gelsinger zapowiedział również spore inwestycje w nowe i już istniejące Faby. Za sumę około 20 miliardów dolarów mają zostać wzniesione dwie nowe fabryki gotowe na wytwarzanie chipów w litografii 7nm EUV, a za kolejne 7 miliardów dolarów ma zostać przebudowana placówka w Leixlip, która do końca roku ma być gotowa na produkcję w 7nm.



