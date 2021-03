Czwartek 25 marca 2021 Firmy IT bez FABów świetnie radzą sobie mimo problemów z produkcją

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:45 W związku z wybuchem pandemii wirusa SARS Cov-2 drastycznie wzrósł popyt na podzespoły elektronicznie, a obecny poziom produkcji okazał się niewystarczający. Do tego doszło do dużego zaburzenia łańcucha dostaw, co też negatywnie wpłynęło na rynek. Mimo tak trudnych warunków najwięksi giganci z branży IT nie narzekają na przychody. Świetnie pokazuje to nowa analiza przeprowadzona przez TrendForce, której poddano największe podmioty produkujące układy scalone u zewnętrznych podwykonawców. Mowa o firmach, które nie mają własnych Fabów, a przez to najmocniej ucierpiały na zbyt niskiej podaży.



No a przynajmniej teoretycznie, bo po przeanalizowaniu danych finansowych okazuje się, że niemal wszystkie firmy odnotowały wyraźny wzrost przychodów względem roku poprzedniego. Najmocniej na tym tle wybija się Nvidia (+52%) i AMD (+45%), ale Qualcomm, Mediatek, Realtek i Novatek też nie mają na co narzekać notując ponad 30% wzrost przychodów. Jedynymi podmiotami z TOP 10, które przez ostatni rok się skurczyły były Xilinx i Dialog. Szczegóły znajdziecie poniżej:







