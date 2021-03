Czwartek 25 marca 2021 Rocket Lake-S przegrywa z M1 w teście pojedynczego wątku w PassMarku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:47 Nie od dziś wiadomo, że Apple M1 to piekielnie mocny układ, który pod względem wydajności pojedynczego wątku dorównuje procesorom na bazie architektury x86, ale jego niedawne zwycięstwo w PassMarku nad świeżutkim Core i7 11700K mimo wszystko jest wart odnotowania. Zwłaszcza, że procesor niebieskich pracował z wyższym zegarem i miał o wiele większy współczynnik TDP. Oczywiście w testach wielowątkowych sytuacja się odwraca, ale akurat na tym polu Intel też nie ma się specjalnie czym chwalić jeśli chodzi o 11 generację. Zwłaszcza, że M1 ma tylko cztery mocne rdzenie Firestorm i cztery słabsze IceStorm, a pracując z zegarem 3.2GHz może się pochwalić TDP zaledwie 15,1W.



Do tego M1 ma 12MB pamięci podręcznej i 7/8 rdzeniowy układ GPU z maksymalnie 128 jednostkami CU o mocy do 2.6 TERAFLOPSów.



Tak skonfigurowany układ zdobył w PassMarku 3550pkt w trybie jednego wątku i 14951pkt w trybie wielowątkowym, podczas gdy Core i7-11700K mógł się pochwalić rezultatem 3542pkt/25800pkt, a Ryzen 7 5800X zdobył 3506pkt/28664pkt. Oczywiście każdy z tych procesorów pracował z innym zegarem i był wykonany w innej litografii. Szczegóły znajdziecie w poniższej tabelce.







