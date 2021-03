Piątek 26 marca 2021 Nowy Switch dostanie GPU na bazie architektury Ada Lovelace?

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:01 Według znanego wszystkim fanom nowych technologii użytkownika kopite7kimi nowy Switch otrzyma układ SoC Tegra z IGP bazującym na architekturze Ada Lovelace. Jest to następca Ampere stworzony z myślą o kartach graficznych dla graczy. Na razie wiemy o niej tylko tyle, że ma korzystać z usprawnionych rdzeni Tensor oraz RT i że ma oferować znaczący wzrost wydajności względem obecnie oferowanych akceleratorów. Trzeba przyznać, że ma to sens. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Nvidia musi zaprojektować układ dla Nintendo praktycznie od zera. Jeśli chodzi o część CPU, to ta ma zostać skopiowana z SoC Orin, który korzysta z rdzeni ARM Cortex A72AE. Czas pokaże ile w tym prawdy.



