Piątek 26 marca 2021 Microsoft przygotował nowy zestaw ikon dla Windowsa 10

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:15 Mimo pandemii Microsoft wciąż szlifuje swój system operacyjny Windows 10, skupiając się w ostatnich miesiącach przede wszystkim na poprawie już istniejących mechanizmów i oddalając w czasie prace nad nowymi funkcjonalnościami. A że jest nad czym pracować to wie każdy, kto z Windowsa korzysta. Większość zmian obejmuje zmiany w kodzie, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale co jakiś czas Microsoft wprowadza też bardziej widowiskowe modyfikacje. Jedną z nich jest nowy zestaw ikon, który w pierwszej kolejności trafił do Windows 10 w wersji Insider Preview Build 21343. Dzięki temu system ma wyglądać bardziej spójnie i nowocześnie.



Ich wizualizację znajdziecie poniżej:







