Piątek 26 marca 2021 Intel zapowiada powrót w 2024 roku do modelu Tick-Tock

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:30 Podczas sesji pytań Q&A aktualny szef Intela – Pat Gelsinger zdradził, że chce w 2024 roku wrócić do znanego z lat poprzednich modelu Tick-Tock. Innymi słowy mamy co roku dostawać procesor, który albo będzie wdrażać nową mikroarchitekturę CPU albo nowy proces litograficzny. Ma to pozwolić na szybki postęp i w rezultacie przywrócić Intelowi dominującą pozycję na rynku procesorów. Mówimy oczywiście cały czas o IPC i ogólnej wydajności, bo jeśli chodzi o udziały w rynku, to Intel nieustannie dzierży palmę pierwszeństwa i nic nie wskazuje na to, by miał ją szybko stracić. Inna sprawa, że plany nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością.



Aktualny zastój nie wziął się przecież z lenistwa Intela, tylko z problemów z wdrożeniem litografii 10nm. To wywróciło cały model do góry nogami, wprowadzając nas w fazę nieustannej optymalizacji tego, co już było. Intel musiał nawet w pewnym momencie przenieść swoją już istniejącą architekturę do starszej litografii by móc nadal konkurować z innymi. Tak powstały układy Rocket Lake-S z rdzeniami Cypress Cove, które od strony technicznej są tym samym co Sunny Cove, ale w 14nm zamiast w 10nm.



Z drugiej strony skoro malutkie AMD potrafiło się podźwignąć z porażki o nazwie Bulldozer i stworzyć Zen, to czemu dużo bogatszemu Intelowi miałoby się to nie udać.







