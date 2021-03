Czwartek 25 marca 2021 Gamingowy laptop/potwór nawet za 27000zł

Autor: Redakcja | 21:08 Hyperbook wprowadza do swojej oferty odświeżony, jeszcze lepiej wyposażony, flagowy model GTR z grafiką NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080. Flagowy model gamingowego laptopa Hyperbook ma nową specyfikację - najważniejszą zmianą są nowe grafiki RTX3070 (TGP 140 W) i RTX3080 (TGP 165 W). Laptop to absolutnie bezkompromisowa konstrukcja stworzona dla wymagających graczy, którzy potrzebują mobilnego urządzenia typu DTR (ang. Desktop Replacement). Zastosowane podzespoły to aktualnie najwydajniejsze w jakie można wyposażyć komputer przenośny.



Najprostsza wersja może być wyposażona w procesor i5-10600K, a najmocniejsza w 10-rdzeniowego i9-10900K lub 8-rdzeniowego i9-11900K. To wystarczająca moc do absolutnie każdego zastosowania, nie tylko gier.



W komputerze może pracować karta NVIDIA RTX 3070 z 8GB RAM i TGP 140 W lub 3080 z 16 GB RAM i TGP 165 W. Wysokie wartości TGP oznaczają, że wydajność kart nie będzie ograniczana. Karty te wspierają takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Zapewnia to doskonałą jakość obrazu i płynność rozgrywki. Z kolei wykorzystanie kodeka NVENC wykorzystującego moc GPU przyspiesza renderowanie obrazu w profesjonalnych aplikacjach.







Biorąc pod uwagę wysoką wydajność CPU i GPU oraz stosunkowo niską rozdzielczość zastosowanego monitora, choć z drugiej strony FullHD, to wcale nie za mało jak na ekran o przekątnej 17,3 cala, ilość FPS osiąganych przez nawet wymagające gry musi przekraczać oczekiwania najbardziej wymagających graczy. Nic więc dziwnego, że częstotliwość odświeżania matrycy monitora to zawrotne 300 Hz. Z pewnością ta wartość znajdzie praktyczne zastosowanie w połączeniu z technologią G-Sync.



Solidna obudowa komputera wyposażona jest w aluminiową pokrywę matrycy oraz palmrest. Gamingowym akcentem jest podświetlana w 16,7 mln kolorów klawiatura. Przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie. Klawiatura wyposażona jest w blok numeryczny.



Laptop wyposażony jest w wydajny układ chłodzenia. Jednak konfigurując zestaw można zamówić zarówno lepszą niż standardowa pastę termoprzewodząca jak i jeszcze bardziej zaawansowany model chłodzenia.



Standardowo, jak w wypadku wszystkich modeli Hyperbook można wybrać wersję bazową lub skonfigurować komputer stosownie do swoich potrzeb.



Aktualnie model GTR można zamawiać w przedsprzedaży, realizacja zamówień przewidziana jest na 7 kwietnia.



Hyperbook GTR - specyfikacja



- procesor Intel i5-10600K do i9-11900K



- karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 lub RTX 3080 8GB



- ekran 17,3” FHD 300Hz IPS z pokryciem sRGB 90%



- waga 4,5 kg



- możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć 8-128 GB DDR4 2933 lub 8-64 GB DDR4 3200 MHz, do 4 dysków SSD M.2, karta sieciowa, itd.)



- porty: 1 x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 1 x DisplayPort 1.4 / USB 3.2 Gen2 Typ-C, 3 x USB 3.2 Gen21 x USB 3.2 Gen2 Typ-C, 3 x USB 3.2 Gen2 Typ-A, 2 x Thunderbolt 4 Typ-C, 2 x Mini DisplayPort 1.4, 1 x HDMI, 1 x Audio jack słuchawki/mikforon, 2-w-1 S/PDIF/mikrofon, 1 x LAN 2.5Gbps, 2x 2 x DC-in



Cena: od 10999 do ok. 27000 zł zależności od konfijuracji podzespołów



