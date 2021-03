Piątek 26 marca 2021 Mobilny RTX 3050 pojawił się w laptopie Della

Autor: Wedelek | źródło: Bilibili | 17:05 Portal Bilibili opublikował zdjęcie przedstawiające widok aplikacji GPU-Z uruchomionej na laptopie Della z nową, niewykrywaną poprawnie kartą graficzną firmy Nvidia. Jest nią model GeForce RTX 3050 na co wskazuje specyfikacja techniczna pokrywająca się z wcześniejszymi przeciekami. Dowiadujemy się z niej, że wspomniany akcelerator (o symbolu GN20-P0) będzie wyposażony w GPU GA107 z 2048 procesorami strumieniowymi, 32ROPami i 112 TMU/Tensorami, które mają pracować z zegarem do 1060MHz (widoczna na zrzucie ekranu wartość jest niepoprawna). Karta ma też mieć 4GB pamięci typu GDDR6 12Gb/s z interfejsem 128-bit, a jej TDP wyniesie 60W.



Nieoficjalne źródła podają też, że Nvidia planuje też rychłą premierę karty GeForce RTX 3050Ti (GN20-P1). Ta ma mieć identyczne TDP i pamięć jak model bez Ti w nazwie, ale za to dostanie nieco mocniejszy GPU. Ma on oferować 2560 procesorów CUDA oraz 40 ROPów i pracować z zegarem 1030MHz.







