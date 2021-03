Piątek 26 marca 2021 HP LaserJet Pro MFP M28w - właściwości wielofunkcyjnego urządzenia laserowego

Drukarki laserowe mają przewagę nad atramentowymi pod względem szybkości wydruku, ale jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb współczesnych użytkowników są wielofunkcyjne urządzenia, które nie tylko drukują, ale również kopiują i skanują dokumenty. Co warto wiedzieć o wielofunkcyjnym urządzeniu laserowym HP LaserJet Pro MFP M28w?









Najważniejsze cechy HP LaserJet Pro MFP M28w



HP LaserJet Pro MFP M28w jest monochromatycznym urządzeniem wielofunkcyjnym oferowanym w przystępnej cenie. Monochromatyczność oznacza, że w HP LaserJet Pro M28w toner jest tylko w kolorze czarnym, więc nie ma opcji wydruków kolorowych. Przed zakupem takiego urządzenia należy się zastanowić, jakie materiały będą drukowane. Doskonale sprawdza się w przypadku dokumentów bez wykresów, rysunków, zdjęć i innych obrazów, gdy ilość przetwarzanych materiałów jest duża i potrzebny jest szybki wydruk. Urządzenie gwarantuje wydruk 18 str./min. Maksymalny format obsługiwanego papieru to A4. Bezproblemowe drukowanie wielu dokumentów w krótkim czasie sprawia, że HP LaserJet Pro MFP M28w jest urządzeniem skutecznie wspierającym biznes, ale ze względu na kompaktowe wymiary może być z powodzeniem wykorzystywane również w domu. W urządzeniu HP LaserJet Pro M28w toner oryginalny zapewnia wydajność 1000 stron i profesjonalną jakość wydruku. Wielofunkcyjne urządzenie, oprócz drukowania, zapewnia również możliwość kopiowania i skanowania dokumentów.



Oryginalny toner HP LaserJet Pro MFP M28w – oczekiwana jakość



Z urządzeniem wielofunkcyjnym HP LaserJet Pro M28w toner oryginalny jest zawsze w pełni kompatybilny. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed awarią, a jakość wydruku jest na oczekiwanym poziomie. Oryginalny toner HP 44A (CF244A) zapewnia pożądaną wyrazistość oraz trwałość wydruków. Można go kupić za pośrednictwem strony https://www.drukuj24.pl/drukarka/hp-laserjet-pro-mfp-m28w.html. Korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych gwarantuje doskonałą jakość wydruków i wpływa na dłuższą żywotność urządzenia, ale dostępne są również zamienniki, z których warto korzystać.



Zamiennik jako tańsze rozwiązanie – jak wybrać?



Zamienniki przez długi czas wzbudzały sporo obaw i nadal wiele osób podchodzi do nich sceptycznie, ale w rzeczywistości nie ustępują jakością oryginałom. Warto pamiętać jedynie, aby nie kupować zamienników, których producent jest nieznany – szczególnie na bazarach i w podobnych miejscach. Do HP LaserJet Pro MFP M28w toner zamienny kupisz bez problemu w sklepie internetowym. Najlepiej wybrać zamiennik producenta, który działa na rynku już kilka lat i ma pozytywne opinie. Wtedy będziesz mieć pewność, że toner do drukarki HP LaserJet Pro MFP M28w w postaci zamiennika nie spowoduje uszkodzenia Twojego urządzenia i zapewni wysoką jakość wydruku. Kupując zamiennik, możesz całkiem sporo zaoszczędzić w skali roku. Oryginalny toner HP LaserJet MFP M28w o wydajności 1000 stron kosztuje 222,29 zł. Tymczasem zamiennik marki Drekker o tej samej wydajności 99,00 zł. Oznacza to, że koszt jednej strony wydruku w przypadku tuszu oryginalnego wynosi 22,11 gr, podczas gdy dzięki zamiennikowi koszt obniża się do 9,9 gr. Jak widać, różnica w cenie jest zdecydowana.



