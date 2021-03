Laptopy powystawowe - czym się wyróżniają?

Laptopy to jedne z najważniejszych sprzętów, jakich używamy na co dzień. W przypadku awarii jesteśmy zmuszeni do nieplanowanego zakupu, na co nie zawsze mamy środki. Warto wtedy rozważyć zakupu laptopa powystawowego lub poleasingowego. Są one dużo tańsze, a tak samo sprawne. Podczas zakupu nie można też zapomnieć o wybraniu sprzętu, który będzie jak najlepiej dopasowany do sposobu, w jaki ma być użytkowany.

Jak wybrać laptopa?

Laptopy wykorzystujemy do różnych celów, ale przed zakupem warto się zastanowić, w jaki sposób będziesz go używać najczęściej. Od tego będzie zależał wybór konkretnego modelu. Jeśli nie jesteś graczem, zakup profesjonalnego sprzętu dla gracza byłby niepotrzebnym wydatkiem. Do przeglądania stron internetowych, oglądania zdjęć i filmów wystarczy prosty model z niższej półki cenowej. Decydując się na laptopy poleasingowe oszczędzasz jeszcze więcej, dlatego warto zapoznać się również z taką ofertą.

Najważniejszym elementem każdego komputera jest procesor. Od jego wydajności zależy szybkość działania programów i przeglądarek internetowych. Bardzo ważna jest również pamięć RAM, która powinna posiadać co najmniej 4 GB, jeśli zależy Ci na sprawnej pracy sprzętu. Również pojemność dysku powinna być jak największa, aby pomieścił one wszystkie niezbędne dane. Jeśli laptop ma służyć przede wszystkim do przeglądania internetu, wystarczy, że jest wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną. Jednak wybierając sprzęt dla gracza, trzeba wybrać taki, które będzie miał specjalne parametry.

Bardzo ważnym parametrem, na który trzeba zwrócić uwagę jest wielkość matrycy. Do użytku domowego można wybrać sprzęt 14-calowy, który zapewnia komfort użytkowania, a poza tym bez problemu można go wszędzie ze sobą zabrać. Notebooki, które mają mniejszy ekran sprawdzą się przede wszystkim dla osób, które dużo podróżują. Jeśli zamierzasz korzystać z laptopa tylko w domu i będzie to dla Ciebie bardziej sprzęt stacjonarny niż przenośny, możesz wybrać taki, który ma matrycę 15,6 cala. Takie laptopy są cięższe i większe, ale korzysta się z nich bardziej komfortowo. Oglądanie filmów, czy granie w gry jest dużo wygodniejsze.

Laptopy powystawowe i poleasingowe – dlaczego warto je kupić?

Dobry laptop nie musi być wcale nowy, żeby spełniał oczekiwania i służył przez lata. Sprzęt powystawowy i poleasingowy cechuje się dobrym stanem technicznym i wizualnym, dlatego nie musisz przepłacać, żeby kupić dobrego laptopa. Czym się charakteryzuje taki sprzęt?

Laptopy powystawowe nie odbiegają stanem od nowego sprzętu. Są to laptopy, które służyły jako ekspozycja w sklepie lub też nadwyżki magazynowe. Zdarza się, że nie posiadają oryginalnego opakowania, dlatego nie mogą być sprzedawane jako nowe. Dzięki temu można je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie, a otrzymujemy przy tym fabrycznie nowego laptopa.

Laptopy poleasingowe to sprzęt używany, po okresie leasingu. Przed ponowną sprzedażą są one poddawane testom diagnostycznym. Zużyte komponenty są wymieniane na nowe, również oprogramowanie przechodzi testy poprawnego działania. Ogromnym atutem laptopów poleasingowych jest to, że są one nie tylko tanie, ale też całkowicie sprawne.

Laptopy powystawowe i poleasingowe idealnie nadają się do pracy, nauki i rozrywki. Tego typu laptopy są też ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ dając im drugie życie, można ograniczyć powstawanie elektrośmieci.